Çiftlik Bank’a iki baskın

Kurduğu Çiftlik Bank dolandırıcılık sistemiyle yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, yurt dışına kaçarken mağdurların isyanı her geçen gün artıyor. Birçok çiftliğine baskın yapılan Mehmet Aydın'ın birkaç inekle yaptığı dolandırıcılık tarihe geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri dün de Çiftlik Bank'ın Antalya'daki depolarına baskın düzenledi. 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki ayrı depoda bazı önemli belgelerin bulunduğu iddia edildi.
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