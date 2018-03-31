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’a iki baskın

Çiftlik Bank’a iki baskın
Kurduğu dolandırıcılık sistemiyle yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık vurgun yapan , yurt dışına kaçarken mağdurların isyanı her geçen gün artıyor. Birçok çiftliğine baskın yapılan Mehmet Aydın'ın birkaç inekle yaptığı dolandırıcılık tarihe geçti. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri dün de Çiftlik Bank'ın Antalya'daki depolarına baskın düzenledi. 8 araç ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bal, sucuk, zeytin, kavurma gibi gıda maddelerine el koydu. Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan iki ayrı depoda bazı önemli belgelerin bulunduğu iddia edildi.
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