Boğaziçi’nde isyan e-maili

Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği operasyonla ilgili olarak karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan gerilim ve ardından 11 öğrencinin gözaltına alınmasıyla bir süredir gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'nde, rektörlüğün izni ve haberi olmadan 'Korsan e-mail' atıldı. Boğaziçi Üniversite'sinde öğrenim gören ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci okulun kayıt ofisi siteminden öğrencilere ve çalışanlara toplu bir mail gönderildiğini ve ayaklanma çağrısı yapıldığını iddia etti.
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