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Boğaziçi’nde isyan e-maili

Boğaziçi’nde isyan e-maili
Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği operasyonla ilgili olarak karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan gerilim ve ardından 11 öğrencinin gözaltına alınmasıyla bir süredir gündemde olan 'nde, rektörlüğün izni ve haberi olmadan 'Korsan e-mail' atıldı. Boğaziçi Üniversite'sinde öğrenim gören ve ismini vermek istemeyen bir öğrenci okulun kayıt ofisi siteminden öğrencilere ve çalışanlara toplu bir mail gönderildiğini ve ayaklanma çağrısı yapıldığını iddia etti.


Derviş Uğurlu
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