Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce bir kamu bankasından gelen dolandırıcılık ihbarıyla harekete geçti. Polis, bankadan 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve hiç ödeme yapılmadığını saptadı. Polis çalışmayı derinleştirdiğinde batık 3 milyon lirayı 105 kişiye müşteri hizmetlerinde çalışan ve gelen vatandaşların kredi başvurusunu alan Hakan İ. isimli banka görevlisinin verdiğini tespit etti. Polis bankada hem fiziki hem de teknik takip sonucunda Hakan İ.'nin 2'si kadın 12 kişiden oluşan bir çete kurduğunu, sahte belgelerle kredi çektirdiğini saptadı. Polis, çetede Savaş E. isimli bir öğretmenin olduğunu ancak öğretmenin geçen yıl hayatını kaybettiğini, Kenan K. ve Arif Ö. isimli iki erkek ile Derya A. ve Nesrin C. isimli iki kadının çete içinde aktif rol oynadığını tespit etti. Bu şahısların lüks otomobil ve güzel giyinerek SGK ile hiçbir bağlantısı bulunmayan kadın ve erkek şahısları bularak kredi çekmeye ikna ettikleri belirlendi. Şahıslar, aralarında dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsız bulunan kişilere kredi çektirdi. Paranın büyük bir bölümünü harcayan Banker Dilo lakaplı çete lideri ve üyeleri Adana ve Hatay'daki ortak operasyonla yakalandı.
Banker Dilo lakabıyla bilinen Hakan İ.'nin kurduğu çetenin diğer üyeleri de yakayı ele verdi.
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