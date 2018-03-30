Sahte evlat!

İstanbul'da bir çete, sahte evlatlık ve veraset belgeleriyle 2015'te ölen doktor Hatice Güzin Göllü'nün (88) banka hesaplarından 2 milyon lira çekti. İddialara göre, çete üyelerinden Ahmet K., adına sahte evlatlık belgesi düzenlenerek mirasçı gibi gösterildi. Hiç varisi olmayan doktorun Kadıköy'deki 23 dairesinden aylık 60'ar bin lira kira da toplayan zanlılar, bazı dairelerin devir işlemlerini yaptı. Polis ise 25 milyon liralık gayrimenkulün devir işlemlerini yapmaya hazırlanan çeteyi takibe aldı. İncelenen evlatlık belgesinde ismi ve imzası kullanılan hakimin emekli olduğu anlaşıldı. Göllü'nün 1974 ve 1980'de çalıştığı hastanelerdeki imzası el yazısı ile evlatlık belgesindeki imzalar karşılaştırıldı. Evlatedinme kararındaki imzalarınsahte olduğu anlaşıldı. Çete üyesi noter başkatibi Ayhan K., sahte mirasçı Ahmet K., Tamer O. ve Murat G. gözaltına alındı.
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