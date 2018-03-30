Ölümcül ihmal

Üniversite mezunu genç kız ihmal kurbanı oldu. Olay İstanbul'da meydana geldi. Üniversiteden 2 yıl önce muzun olan Özlem Oduncu (26), ailesinin yanına döndü. 25 yıldır çaycılık yapan babasına destek olmak için özel bir firmada işe başladı. Bir süre önce öksürük şikayeti yaşayan genç kız, hastaneye kaldırıldı. 15 gün tedavi gördü ancaköksürüğüne çare bulunamadı. Oduncu, doktorun önerisiyle aynı hastanenin Genel Cerrahi bölümüne yönlendirildi. Ancak hastanenin yatış bölümünde yer olmadığı için iletişim numarası alınarak evine gönderildi. 23 Mart'ta yeniden hastaneye yatırılınca bir saat sonra yüksek ateşi çıktı. Doktor, skandal bir kararla genç kıza ateş düşürücü ilaç yazarak evine gönderdi. Özlem, yarım saat sonra kan kusarak hayatını kaybetti.
'CEZALARINI ÇEKSİNLER' Baba Mustafa Oduncu, acı dolu anları şöyle anlattı: "İlaçları almaya eczaneye gittim. Çok geçmeden eşim aradı. 'Acil eve gel, Özlem ölüyor' dedi. Özlem kanlar içindeydi. Ağzındanburnundan kanlar gelmişti.Hastaneden ve doktordan şikayetçioldum. İhmal varsa cezalarınıçeksinler. Allah kimseyeevlat acısı yaşatmasın." Genç kızın cansız bedeni memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tekeler Mahallesi'ndedefnedildi.
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