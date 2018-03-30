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Körfezi’nde vaftizi

papazı Brunson ve militanı gibi yetiştirdiği manevi oğlu Mehmet Ö, ’deki Kürt kökenli vatandaşları Hristiyanlaştırmak için akıl almaz faaliyetler yürüttü. İnciraltı 'nı, bu kirli işleri için mesken tutan Brunson ve manevi oğlunun, dini törenler yapıp beyinlerini yıkadığı vatandaşları Körfez'de vaftiz ettiği fotoğraflarla belgelendi

İzmir Körfezi’nde FETÖ vaftizi
İzmir'de ajanlık suçlamasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıla kadar hapsi istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un, Hristiyan olmak için ikna ettiği Kürt kökenli vatandaşları, yaklaşık iki aylık din eğitimlerinin ardından Körfezi'nde vaftiz ettiği ortaya çıktı. 'ın ulaştığı özel fotoğraflarda, Brunson ve ekibinin, kilise yönetim ve disiplinine teslim olup, kilisenin hedefleri doğrultusunda çalışacağına söz verenler için Balçova İnciraltı'ndaki İzmir sahilinde özel vaftiz törenleri düzenlediği tespit edildi.


'cü papaz Brunson, manevi oğlu Mehmet Ö'nün vaftiz törenlerini izledi.

TERÖR SEMPATİZANLARI
Terör örgütleri FETÖ ve adına suç işlediği iddiası ile yaklaşık iki yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından iddianame hazırlanan ABD'li papaz Brunson'un, cemaati ile gerçekleştirdiği vaftiz törenlerine ait özel fotoğraflara da ilk kez Yeni Asır ulaştı.


Doğu illerinden ve özellikle Suriye'den mülteci olarak ülkeye gelen Kürt kökenli ve terör örgütü sempatizanlarını Hristiyanlaştırmak için çaba harcadığı öne sürülen Brunson ve ekibinin, kiliseye Hristiyan olmak için gelen ya da bu dine ilgi duyanları iki aylık eğitimden geçirdiği belirtildi. Brunson'un dini eğitimleri


Brunson ve manevi oğlu Mehmet Ö, İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nın adeta açıkhava kilisesine dönüştürmüştü

TENHA KÖŞELERDE TÖREN
Hedefleri doğrultusunda kendisine itaat edecek Kürt kökenli Suriyeli vatandaşlara özel ilgi gösteren Brunson'un vaftiz törenleri için gözden ırak bölgeleri seçtiği kaydedildi. Brunson'un manevi oğlum dediği ve dün Yeni Asır'da PKK militanı olduğu net bir şekilde görülen Mehmet Ö. ile birlikte hareket ederek, İzmir Kent Ormanı'nda kilise cemaati ile bir araya gelip, sahilin en tenha alanlarında vaftiz törenleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Kilisenin hedefleri doğrultusunda çalışacağı sözünü veren, kilise yönetim ve disiplinine teslim olacağını belirten Hristiyanların, İzmir Kent Ormanı sahilinde törenle vaftiz edildiklerine dair ilk kez ortaya çıkan fotoğraflarda, Brunson'un terör örgütü sempatizanı olan manevi oğlu Mehmet Ö. ve yardımcıları ile günahlarından arınmak isteyenleri özel tören kıyafetleri ile denize sokup çıkardıkları da tespit edildi.


PKK militanı gibi yetiştirilen Mehmet Ö, İzmir'in her yerinde çektirdiği fotoğraflarda hep zafer işareti yaptı.



ONA TESLİM OLDULAR...
Brunson'ın eşi Norine Lyn'in de yer aldığı vaftiz törenleri sonrasında, Protestanların Tanrı'ya ibadet anlayışları gereği olarak da Diriliş Kilisesi cemaati üyelerinin, müzik eşliğinde dans edip dualar ettikleri, bu şekilde kurtuluşlarını kutladıkları ifade edildi.


Norine Lyn Brunson(solda) Papaz Andrew Brunson Brunson'un manevi oğlu Mehmet Ö.(sağda)


YENİ ASIR / METİN BURMALI

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