İzmir Körfezi’nde FETÖ vaftizi
Diriliş Kilisesi papazı Brunson ve PKK militanı gibi yetiştirdiği manevi oğlu Mehmet Ö, İzmir’deki Kürt kökenli vatandaşları Hristiyanlaştırmak için akıl almaz faaliyetler yürüttü. İnciraltı Kent Ormanı'nı, bu kirli işleri için mesken tutan Brunson ve manevi oğlunun, dini törenler yapıp beyinlerini yıkadığı vatandaşları Körfez'de vaftiz ettiği fotoğraflarla belgelendi
FETÖ'cü papaz Brunson, manevi oğlu Mehmet Ö'nün vaftiz törenlerini izledi.
TERÖR SEMPATİZANLARI
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiası ile yaklaşık iki yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından iddianame hazırlanan ABD'li papaz Brunson'un, Diriliş Kilisesi cemaati ile gerçekleştirdiği vaftiz törenlerine ait özel fotoğraflara da ilk kez Yeni Asır ulaştı.
Doğu illerinden ve özellikle Suriye'den mülteci olarak ülkeye gelen Kürt kökenli ve terör örgütü sempatizanlarını Hristiyanlaştırmak için çaba harcadığı öne sürülen Brunson ve ekibinin, kiliseye Hristiyan olmak için gelen ya da bu dine ilgi duyanları iki aylık eğitimden geçirdiği belirtildi. Brunson'un dini eğitimleri
Brunson ve manevi oğlu Mehmet Ö, İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nın adeta açıkhava kilisesine dönüştürmüştü
TENHA KÖŞELERDE TÖREN
Hedefleri doğrultusunda kendisine itaat edecek Kürt kökenli Suriyeli vatandaşlara özel ilgi gösteren Brunson'un vaftiz törenleri için gözden ırak bölgeleri seçtiği kaydedildi. Brunson'un manevi oğlum dediği ve dün Yeni Asır'da PKK militanı olduğu net bir şekilde görülen Mehmet Ö. ile birlikte hareket ederek, İzmir Kent Ormanı'nda kilise cemaati ile bir araya gelip, sahilin en tenha alanlarında vaftiz törenleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Kilisenin hedefleri doğrultusunda çalışacağı sözünü veren, kilise yönetim ve disiplinine teslim olacağını belirten Hristiyanların, İzmir Kent Ormanı sahilinde törenle vaftiz edildiklerine dair ilk kez ortaya çıkan fotoğraflarda, Brunson'un terör örgütü sempatizanı olan manevi oğlu Mehmet Ö. ve yardımcıları ile günahlarından arınmak isteyenleri özel tören kıyafetleri ile denize sokup çıkardıkları da tespit edildi.
PKK militanı gibi yetiştirilen Mehmet Ö, İzmir'in her yerinde çektirdiği fotoğraflarda hep zafer işareti yaptı.
ONA TESLİM OLDULAR...
Brunson'ın eşi Norine Lyn'in de yer aldığı vaftiz törenleri sonrasında, Protestanların Tanrı'ya ibadet anlayışları gereği olarak da Diriliş Kilisesi cemaati üyelerinin, müzik eşliğinde dans edip dualar ettikleri, bu şekilde kurtuluşlarını kutladıkları ifade edildi.
Norine Lyn Brunson(solda) Papaz Andrew Brunson Brunson'un manevi oğlu Mehmet Ö.(sağda)
YENİ ASIR / METİN BURMALI
Etiketler: İzmir , FETÖ , Diriliş Kilisesi , İzmir Körfezi , PKK , Kent Ormanı , yeni asır
- 30 Mart 2018, Cuma
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