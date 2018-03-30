FETÖ’nün hain planı

FETÖ'nün TSK'yı kontrol altına almak için yaptığı bir planı daha deşifre edildi. Işık evleri ve mahrem yapılanmada kripto asker yetiştiren örgütün en güvenilir isimlerinin sözleşmeli subay olarak orduya sızdırıldığı ortaya çıktı. Örgütsel görevleri ve kod isimleri belirlenen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli 70 subay ve astsubayın yakalanması için 38 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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