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Baba hareket

5 üniversite öğrencisi, paraları yetmediği için ekstra lahmacun istedi. Lokantacı, fazladan 7 lahmacun ve tatlı gönderdi. Bir de not ekledi: Ben de babayım. Oğulm başka bir şehirde okuyor

Baba hareket
Paraları yetmediği için ekstra lahmacun isteyen öğrencilere lokantacının verdiği cevap sosyal medyayı salladı. Lokanta sahibi yazdığı not ile herkesi duygulandırdı. Öğrenciler, paraları olmadığı için yemek siparişinde, 'Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var) mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı istiyoruz' notunu yazdı. Lokantacı büyük bir jestle karşılık verdi. Öğrencilerin siparişine ek olarak fazladan 7 lahmacun ve her biri için tatlı gönderen lokanta sahibi siparişlerin üzerine, 'Benim oğlum da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar' şeklinde cevap verdi. Nota yüzlerce yorum gelirken, işyeri sahibi 'Öğrencilerin babası' ilan edildi.

Gençler bu not ile sipariş verdi:



Lokantacı böyle cevap verdi:
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