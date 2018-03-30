Baba hareket

Paraları yetmediği için ekstra lahmacun isteyen öğrencilere lokantacının verdiği cevap sosyal medyayı salladı. Lokanta sahibi yazdığı not ile herkesi duygulandırdı. Öğrenciler, paraları olmadığı için yemek siparişinde, 'Merhaba,evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı,neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz.Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektikama paramız bu kadarına yetti (Bursunyatmasına daha çok var) mümkünse 2 tanede sizin yollamanızı istiyoruz' notunu yazdı. Lokantacı büyük bir jestle karşılık verdi. Öğrencilerin siparişine ek olarak fazladan 7 lahmacun ve her biri için tatlı gönderen lokanta sahibi siparişlerin üzerine, 'Benim oğlum dabaşka bir şehirde okuyor. Allah hepinizinyardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar' şeklinde cevap verdi. Nota yüzlerce yorum gelirken, işyerisahibi 'Öğrencilerin babası' ilan edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.