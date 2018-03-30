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Alara'dan acı haber

Hocasının otel odasında tişörtle asılmış şekilde bulunan hukuk öğrencisi ’den üzücü haber geldi. Talihsiz kızın beyin ölümü gerçekleşti

Alaradan acı haber
İstanbul'da Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Başak (21), geçen hafta arkadaşları ve hocalarıyla okul gezisi için Ankara'ya gitti. Ancak genç kız, öğretim üyesi Dr. Hasan Atilla Güngör'ün odasında bir tişörtle duşakabine asılı şekilde bulundu. Hastanede 6 gün yoğun bakımda kalan Alara'nın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Kızın dayısı Gencer Gündüz, "Hasan hoca önce 'Alara ile 2 yıldır ilişkim vardı. Kendisinden ayrılırsam edeceğini söylüyordu' dedi. Sonra bu ifadesini değiştirerek bunu inkar etti. Bir insan gece yarısı odasına gelen bir genç kızı, üstelik intihar edeceğini söylemiş birini, nasıl yalnız bırakıp da 1 saat lobide oturur. Bu intihar değil" demişti. İyi bir avukat olmak için 4 yıllık okulu 3 yılda bitiren Alara, 1 ay sonra Erasmus için Hollanda'ya gidecekti. Esrarengiz intiharı ile ilgili Aile Bakanlığı soruşturma başlatmış, Dr. üniversiteden uzaklaştırılmıştı.

MEVLÜT YÜKSEL
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