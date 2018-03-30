Alara'dan acı haber

İstanbul'daKültür Üniversitesi HukukFakültesi'nde öğrenimgören 3. sınıf öğrencisiBaşak Alara Karademir (21),geçen hafta arkadaşları vehocalarıyla okul gezisi içinAnkara'ya gitti. Ancak gençkız, öğretim üyesi Dr. HasanAtilla Güngör'ün odasındabir tişörtle duşakabine asılışekilde bulundu. Hastanede6 gün yoğun bakımda kalanAlara'nın dün akşam beyinölümü gerçekleşti. Kızın dayısıGencer Gündüz, "Hasan hocaönce 'Alara ile 2 yıldır ilişkimvardı. Kendisinden ayrılırsamintihar edeceğini söylüyordu'dedi. Sonra bu ifadesinideğiştirerek bunu inkar etti.Bir insan gece yarısı odasınagelen bir genç kızı, üstelikintihar edeceğini söylemişbirini, nasıl yalnız bırakıp da 1saat lobide oturur. Bu intihardeğil" demişti. İyi bir avukatolmak için 4 yıllık okulu 3yılda bitiren Alara, 1 ay sonraErasmus için Hollanda'yagidecekti. Esrarengiz intiharıile ilgili Aile Bakanlığısoruşturma başlatmış,Dr. Hasan Atilla Güngörüniversiteden uzaklaştırılmıştı.
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