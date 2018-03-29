Uyan Alara!
İyi bir avukat olmak için 4 yıllık okulu 3 yılda bitiren Alara,1 ay sonra Erasmus için Hollanda’ya gidecekti. Ama komaya girdi
Hastanede komada olan genç kızın dayısı Gencer Gündüz, "Alara ile 2 yıldır ilişkim vardı. Kendisinden ayrılırsam intihar edeceğini söylüyordu" şeklindeki ifadesini değiştiren Doç. Hasan Atilla Güngör'ü suçladı. Yıllar önce bir tartışma sırasında babası ve annesi, anneannesi tarafından öldürülen Alara'nın olayı, her yönüyle incelenmeye başlandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, olayı takip ederken okuldan uzaklaştırılan Güngör hakkında da çift yönlü soruşturmalar başladı. Dayı Gündüz, önce ilişkisini kabul eden, ardından da "İlişkim yoktu" diyen Güngör'ün tutuklanmasını istedi.
Alara uyanırsa, tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi. Kuzen Hilal Özsancak da yaptığı açıklamada, "Alara çok başarılı bir öğrenciydi. İyi bir avukat olmak istiyordu. 4 yıllık okulu, 3 yılda bitiriyordu. Bir ay sonra Erasmus için Hollanda'ya gidecekti. Alara kadına şiddet konusunda çok duyarlı idi.
İntihar etmesi için bir sebep yok" dedi.
Dayı Gencer Gündüz, anne ve babası öldükten sonra yanında kalan Alara Karademir'in çok çalışkan bir kız olduğunu, intihar etmek için bir sebebi olmadığını söyledi.
(Doç. Hasan A. Güngör)
Mevlüt YÜKSEL
Etiketler: Alara Karademir
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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