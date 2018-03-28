Uzay üssü Türkiye’ye çarpabilir

; 26 / 13 23 / 11 20 / 6 19 / 5 25 / 11 22 / 11 20 / 8 23 / 14 15 / 2 21 / 12 23 / 12 18 / 8 16 / 9 27 / 6 17 / 5 16 / 7 23 / 8 17 / 5 17 / 6 19 / 8 19 / 11 13 / 9 19 / 6 19 / 6 23 / 13 26 / 7 18 / 9 11 / 8 24 / 9 23 / 10 16 / 3 19 / 7 24 / 9 15 / 10 19 / 7 19 / 7 25 / 12 25 / 10 18 / 7 24 / 15 14 / 8 21 / 14 25 / 13 19 / 9 22 / 11 16 / 4 18 / 6 23 / 8 22 / 9 11 / 6 22 / 9 25 / 13 17 / 11 25 / 10 18 / 8 24 / 10 21 / 12 23 / 14 20 / 10 21 / 8 21 / 8 21 / 9 14 / 10 28 / 14 16 / 14 17 / 10 13 / 10 25 / 12 12 / 8 22 / 9 27 / 13 22 / 11 11 / 6 23 / 11 15 / 12 23 / 8 18 / 7 17 / 4 17 / 10 17 / 5 12 / 9 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Çin'in görevini tamamlayan ilk uzay istasyonu Tiangong 1'in, 30 Mart Cuma ile 2 Nisan Pazartesi arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor. 2016'da kontrolden çıkan uzay üssünün, Türkiye'nin de yer aldığı 43 derece kuzey ila 43 derece güney paralelleri arasında bir noktaya çarpacağı tahmin ediliyor. 8.5 tonluk istasyon, Dünya'ya 100 km yaklaştığında ısınıp yanmaya başlayacak.
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