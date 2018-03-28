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’ye çarpabilir

Uzay üssü Türkiye’ye çarpabilir
Çin'in görevini tamamlayan ilk uzay istasyonu Tiangong 1'in, 30 Mart Cuma ile 2 Nisan Pazartesi arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor. 2016'da kontrolden çıkan nün, Türkiye'nin de yer aldığı 43 derece kuzey ila 43 derece güney paralelleri arasında bir noktaya çarpacağı tahmin ediliyor. 8.5 tonluk istasyon, Dünya'ya 100 km yaklaştığında ısınıp yanmaya başlayacak.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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