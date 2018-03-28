Tel Rıfat kuşatıldı

Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği stratejik öneme sahip Tel Rıfat kasabası için de hareketlilik başladı. Bölgede terör temizliğini sürdüren TSK ve ÖSO, kasabanın dışında konuşlandı. Tel Rıfathalkına da "sabredin kısasürede sizi de kurtaracağız"mesajları gönderilirken,Türkiye'den bir heyetTel Rıfat'taki Rus gözlemnoktasına geçerek Rusaskerlerinin çekilmesi içingörüşmeler yaptı. Kısa süre için de Rusların çekilmesiyle birlikte ÖSO'nun da Mehmetçik ile birlikte Tel Rıfat'a gireceği kaydediliyor. Bu arada yerel kaynaklar, Afrin'den kaçan PKK'lı teröristlerinTel Rıfat'a geldiğini ve orada beklemeye başladıklarını belirtti.
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