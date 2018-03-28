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kuşatıldı

Tel Rıfat kuşatıldı
Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından gözlerin çevrildiği stratejik öneme sahip kasabası için de hareketlilik başladı. Bölgede terör temizliğini sürdüren ve , kasabanın dışında konuşlandı. Tel Rıfat halkına da "sabredin kısa sürede sizi de kurtaracağız" mesajları gönderilirken, Türkiye'den bir heyet Tel Rıfat'taki Rus gözlem noktasına geçerek Rus askerlerinin çekilmesi için görüşmeler yaptı. Kısa süre için de Rusların çekilmesiyle birlikte ÖSO'nun da Mehmetçik ile birlikte Tel Rıfat'a gireceği kaydediliyor. Bu arada yerel kaynaklar, Afrin'den kaçan PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat'a geldiğini ve orada beklemeye başladıklarını belirtti.


Ahmet TOPAL
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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