;
Yol Durumu
  1. Omuz omuza
  2. Tel Rıfat kuşatıldı

Takvim yazdı Bakanlık el attı

Takvim yazdı Bakanlık el attı
İstanbul Kültür Üniversitesi'nde okuyan Başak Alara Karademir (23), birkaç gün önce okulunun düzenlediği gezi ile Ankara'ya gitti. Burada ilişkisi olduğu öne sürülen hocası Doç. Dr. Hasan Atilla Güngör ile tartışmaya girişti. Sonra da kaldıkları otelin banyosunda intihar etmek istedi. Ancak hocası durumu fark etti. Banyoya girdi. Genç kızın intihar etmesini engelledi. Yaşanan trajik olayı ise TAKVİM dile getirdi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddeti İzleme ve Önleme Merkezi, olayı mercek altına aldıklarını bildirdi.



İlişki yaşadığı iddia edilen çiftin, "İkili ilişkilerde cinsel şiddet ve onay" konulu eğitim seminerinde aktif rol üstlendikleri öğrenildi.



(Hasan A.Güngör)
haberin devamı




​MEVLÜT YÜKSEL
Etiketler:
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar