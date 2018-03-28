Takvim yazdı Bakanlık el attı

İstanbulKültür Üniversitesi'ndeokuyanBaşak AlaraKarademir(23), birkaç günönce okulunundüzenlediği geziile Ankara'yagitti. Burada ilişkisiolduğu önesürülen hocası Doç. Dr. HasanAtilla Güngör ile tartışmaya girişti.Sonra da kaldıkları otelin banyosundaintihar etmek istedi. Ancak hocasıdurumu fark etti. Banyoya girdi.Genç kızın intihar etmesini engelledi.Yaşanan trajik olayı ise TAKVİMdile getirdi. Bunun üzerine Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı Şiddetiİzleme ve Önleme Merkezi, olayımercek altına aldıklarını bildirdi.
İlişki yaşadığı iddia edilen çiftin, "İkili ilişkilerde cinsel şiddet ve onay" konulu eğitim seminerinde aktif rol üstlendikleri öğrenildi.
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