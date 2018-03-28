Suriye telefonu

Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Erdoğan, önceki gün Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle Putin'e taziyede bulundu. Suriye konusundaİran'ın da katılımıyla 4 Nisan'daAnkara'da liderler düzeyinde gerçekleştirileceküçlü zirveyi de konuşan iki lider, ikili ilişkilere de değindi.
TRUMP'TAN TÜRKİYE İSTEĞİ Öte yandan ABD Başkanı DonaldTrump, Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron ile telefonda görüştü.Trump'ın Macron'a, "Türkiyeile Suriye konusunda işbirliğigeliştirilmeli"dediği öğrenildi.
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