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telefonu

Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı Putin ’yi konuştu. Macron ile görüşen ise “Türkiye ile Suriye konusunda işbirliği geliştirilmeli” dedi

Suriye telefonu
Erdoğan ile Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Erdoğan, önceki gün Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle Putin'e taziyede bulundu. Suriye konusunda İran'ın da katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirveyi de konuşan iki lider, ikili ilişkilere de değindi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE İSTEĞİ
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. 'ın Macron'a, "Türkiye ile Suriye konusunda işbirliği geliştirilmeli" dediği öğrenildi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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