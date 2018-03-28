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’ya ağır darbe: 7 ölü

PKK’ya ağır darbe: 7 ölü
Tunceli Pülümür'de, dün akşam çıkan çatışmada 7 terörist öldürüldü. Hainlerin arasında Turuncu listede kaydı bulunan elinde haç işareti olan 'Mahir' kod adlı Cihan Kıt ile Gri kategoride yer alan 'Baran' kod adlı Haydar Gül'ün de olduğu öğrenildi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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