Papazın işgal planı

Türkiye'nin bir kısmını FETÖ'ye bir kısmını ise PKK'ya vermeye yönelik faaliyetlerin içinde yer almak ve casusluk suçlamasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un, Anadolu'yu işgal planı deşifre oldu. İddianamede Papaz Brunson'la yakınilişkileri tespit edilen ajanların, olasıbir işgal durumunda lojistik merkezolarak kullanılmak üzere benzinliklerive demiryolu istasyonlarını listeledikleribilgisi yer aldı.
İSİM İSİM BELİRLEMİŞ Ayrıca bu kişilerin buralarda çalışanların görevleri ve etnik kökenlerini araştırdıkları ve bu konuda raporlar hazırladıkları bilgisine yer verildi. Raporlarda benzin istasyonlarında gündüz ve gece kaç kişinin çalıştığı, istasyona en yakın yerleşim yerinin adı ve nüfusun demografik yapısı, demiryolları çalışanlarının adları, siyasi görüşleri gibi kritik bilgiler yer alıyor.
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