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Papazın işgal planı

Papazın işgal planı
Türkiye'nin bir kısmını 'ye bir kısmını ise 'ya vermeye yönelik faaliyetlerin içinde yer almak ve casusluk suçlamasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un, Anadolu'yu işgal planı deşifre oldu. İddianamede Papaz Brunson'la yakın ilişkileri tespit edilen ajanların, olası bir işgal durumunda lojistik merkez olarak kullanılmak üzere benzinlikleri ve demiryolu istasyonlarını listeledikleri bilgisi yer aldı.

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Ayrıca bu kişilerin buralarda çalışanların görevleri ve etnik kökenlerini araştırdıkları ve bu konuda raporlar hazırladıkları bilgisine yer verildi. Raporlarda benzin istasyonlarında gündüz ve gece kaç kişinin çalıştığı, istasyona en yakın yerleşim yerinin adı ve nüfusun demografik yapısı, demiryolları çalışanlarının adları, siyasi görüşleri gibi kritik bilgiler yer alıyor.


Zafer ŞAHİN

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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