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Özgü mezarda, sürücü dışarda

10 yıl çocuk hasreti çeken Ferhat-Semra Ahırlı çifti, 8 yıl önce tüp bebek tedavisi ile ‘e kavuşmuştu. Ancak Özgü, kaza kurbanı oldu.

Özgü mezarda, sürücü dışarda
Antalya'da Ahırlı çiftinin 10 yıllık çocuk özleminin ardından dünyaya gelen kızları Özgü İzem (8), 25 Kasım'da babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı çıktı. Bu sırada hızla giden İlhami Yavuz idaresindeki araç, küçük kıza çarptı. Sürücü kızı aracına alıp hastaneye götürmeye çalıştı. Ancak , yolda hayata gözlerini kapadı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yavuz, tutuklandı. Ölümüne yol açtığı çocuğun ailesinden özür dileyen Yavuz, çıktığı ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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