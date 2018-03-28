Özgü mezarda, sürücü dışarda

Antalya'da Ahırlı çiftinin 10 yıllık çocuk özleminin ardından dünyaya gelen kızları Özgü İzem (8), 25 Kasım'da babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı çıktı. Bu sıradahızla giden İlhamiYavuz idaresindekiaraç, küçük kızaçarptı. Sürücü kızı aracına alıp hastaneye götürmeye çalıştı. Ancak Özgü İzem, yolda hayata gözlerini kapadı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve 0.86promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yavuz, tutuklandı. Ölümüne yol açtığıçocuğun ailesindenözür dileyen Yavuz,çıktığı ilk duruşmadaadli kontrol şartıylaserbest bırakıldı.
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