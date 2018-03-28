Omuz omuza

Mehmetçik Balkaya Dağları’nda zorlu iklim ve saha şartlarına rağmen teröristlere göz açtırmadı. 2 bin 500 rakımlı dağlara tuzaklanan bombalar için uzman köpekler de operasyona katıldı. Mako, görevini rahatça yapsın diye tüm yolu omuzlarda geçirdi
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın kullandığı iki girişli mağarada el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam etti.
BALKAYA DAĞI TEMİZLENDİ Bu kapsamda 2 bin 500 rakımlı Balkaya Dağları'nda arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, teröristlerce kullanılan iki girişli, 125 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre yüksekliğinde ve bir metre genişliğinde mağara buldu. Birçok yaşam alanının yer aldığı mağarada yapılan aramada, hilti, 10 orta boy tüp, yüzlerce kilo gıda maddesi ele geçirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları bulmak için eğitimli mayın arama köpekleri de görev yaptı. Zor saha ve iklim şartlarında operasyonlara devam eden Mehmetçik'in sarp ve kayalık bölgede eğitimli köpekleri, yaralanmamaları için sürekli sırtında taşıdığı görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.