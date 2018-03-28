Ölüme bakış

Adana'nın Seyhan İlçesi'nde yaşayan MehmetG. (63), işitme ve konuşma engelliydi. Kendisine ait evi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan yaşlı adam, 2 ayönce kiracı olarak yeni bir eve yerleşti. Emekli maaşıyla yaşamını sürdüren Mehmet G., iddiaya göre, 5 bin liralıkborcu nedeniyle bunalıma girdi. Yaşlı adam, oturduğu 4 katlı binanın damından atlayarak intihar etti.
Eşinin cesediylekarşılaşan Gülten G. sinirkrizi geçirdi. Olay yeri yakınında oturan bazı vatandaşlar, evlerinin pencerelerine çıkarak cesetle yüz yüze geldi. Komşular, polisin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Mehmet G.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
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