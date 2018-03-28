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Ölüme bakış

İşitme engelli Mehmet G., 5 bin liralık borç yüzünden 4 katlı binanın damından atlayarak intihar etti. Komşuları cesedi korku dolu gözlerle izledi...

Ölüme bakış
Adana'nın Seyhan İlçesi'nde yaşayan Mehmet G. (63), işitme ve konuşma engelliydi. Kendisine ait evi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan yaşlı adam, 2 ay önce kiracı olarak yeni bir eve yerleşti. Emekli maaşıyla yaşamını sürdüren Mehmet G., iddiaya göre, 5 bin liralık borcu nedeniyle bunalıma girdi. Yaşlı adam, oturduğu 4 katlı binanın damından atlayarak intihar etti.



Eşinin cesediyle karşılaşan Gülten G. sinir krizi geçirdi. Olay yeri yakınında oturan bazı vatandaşlar, evlerinin pencerelerine çıkarak cesetle yüz yüze geldi. Komşular, polisin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Mehmet G.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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