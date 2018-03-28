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MGK'dan çok sert bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi.

MGKdan çok sert bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen MGK toplantısı sona erdi. Saat 14.50'de başlayan toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü.

MGK bildirisinde, Münbiç'teki teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin inisiyatif kullanacağı belirtildi.

Bildiride, örgütün Irak'taki faaliyetlerinin Irak Devleti tarafından önlenmesi, aksi halde bunun Türkiye tarafından engelleneceği ifade edildi.

Yunanistan'ın iyi komşuluğa aykırı davranışlarının takip edildiği, Türkiye'nin menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceği ifade edildi

Ayrıntılar geliyor...

  • 28 Mart 2018, Çarşamba 19:13
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