'Kıyan'birader!
Mehmet Aydın, Çiftlik Bank yalanıyla milleti sağdı. Milyonlarca TL toplayıp kaçtı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şirket yöneticisi 700 bin TL prim aldığını açıkladı. Yengesi Hava Aydın ise kayınbiraderiyle ilgili şunları anlattı: Mehmet Aydın ve Sıla, balayı için Uruguay'a gitti. Haziran 2017'de beni de davet ettiler. Onlarla başkent Montevideo'da villada kaldık
'AYDIN BENİ TEHDİT ETTİ'
"Bu işe ilk olarak annemin bileziklerini satarak girdim. 15 bin TL ödedim. Ardından babamın aracını satarak 70 bin lira yatırdım. Toplamda 500 bin TL ödedim. Mehmet Aydın şirket kurulunca beni yönetim kurulu başkanı olarak atadı. Çiftlik Bank adına Tekirdağ Saray'da bulunan çiftliği 6 milyon 500 bin, Sakarya Taraklı'da bulunan tesisi 2 milyon 900 bin liraya satın aldım. Bu tesislerin karşılığında bana Çiftlik Bank'tan 700 bin lira prim ödendi. Ancak şirkette gayrı resmi işlerin döndüğünü anlayınca bırakmak istedim. Mehmet Aydın tehdit etti. Adamları beni dövdü."
İNŞAAT İŞLERİ YAPACAKMIŞ
Şirketin firari sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi Hava Aydın da ifadesinde şunları anlattı: "Eşim Fatih ile kardeşi Mehmet 2017 Mayıs ayında Çiftlik Bank oyununu kurdu. Bir süre sonra kaynım Mehmet Aydın ve eşi Sıla, balayı için Uruguay'a gitti. Haziran 2017'de beni de Uruguay'a çağırdılar. Uruguay'a gittiğimde Mehmet Aydın ve eşi Sıla Aydın ile Montevideo'da buluştuk ve şu anda sosyal medyada ve internette 'Mehmet Aydın'ın bulunduğu villa' diye gösterilen villaya gittik.
BİLGİ DEĞİL PARA SAYAR!
Ben Uruguay'a gittikten 4 gün sonra eşim Fatih Aydın Uruguay'a geldi. Ancak Fatih'le kavga edince ben döndüm. Eşim Fatih Aydın ile en son hatırladığım kadarıyla 2,5 ay önce telefonda görüştüm, bana Arjantin'de olacağını, burada ve Uruguay'da inşaat işleri yapacağını söyledi."
Saadet zincirleri ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Müfettişler, bilgisayarlarını günün belli saatleri açık tutarak para kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet ile ilgili raporunu tamamladı. 35 bini aşkın kişinin üye olduğu şirket ile ilgili bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Detay Maxinet üzerinden toplanan paranın tutarı 100 milyon lira olarak ifade edildi.
Etiketler: Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , Hava Aydın
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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