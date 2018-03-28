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Canım ciğerim

7 yaşındaki dünyalar tatlısı Derya, karaciğer hastası olarak doğdu. Bu yüzden sürekli kaşınıyordu. Annesinden alınan organ ile yeniden yaşama tutundu...

Canım ciğerim
Rize'de yaşayan Derya Enese Yıldız, 7 yıl önce hayata gözlerini açtı. Ancak küçük kız 3 aylık olduktan sonra vücudunda kaşıntılar başladı. Araştırmada Derya'nın genetik intrahepatik kolestaz hastası olduğu saptandı. Tek kurtuluş yolu ise karaciğer nakli olmasıydı. Doktorlar, nakil için gönüllü olan dokuları da uyumlu çıkan anne Fatma Yıldız'ın zayıflaması gerektiğini vurguladı. Yıldız, 15 kilo verip karaciğerinden bir parçayı kızına bağışladı. Ölmek istemiyorum Nakilden sonra ilk defa rahat bir uyku uyuyan Yıldız'ın ilk sözü ise yürekleri sızlattı: "Anneciğim uykuya doymuyorum." Anne Yıldız ise kızına karaciğer verebilmek için hiç tereddüt etmediğini anlattı. "Kızım ameliyat olmadan 1 ay önce bana 'Anne ben ölmek istemiyorum' dedi. Şimdi ise dünyalar benim oldu" dedi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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