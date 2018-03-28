Başbakan Yıldırım'dan e-Devlet müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

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Ekonomi Bakanlığı ve Başbakan Yardımcım Recep Akdağ, özel sektör temsilcileri, TOBB Başkanı ve ekibi ve bütün katkısı olan bakanlarımıza kurumlarımıza yöneticilerimize huzurlarınızda milletim ve iş dünyası adına teşekkür ediyorum.

Akıl teri döktük ve bugün milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye kalkınıyorsa bunun arkasında iş alemi var ve sizin gibi değerli girişimcilerimiz var.

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek, ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda mecliste görüşülerek kabul edilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" ile ilgili maddeler bir seferde yağılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda meclise sunacağız.

Şimdi mümkün mertebe bilişimi geliştirerek, vatandaşla yüzyüze gelmeden işlem yapmanın bu süreçte zamanını azaltırıyoruz. İkincil düzenlemelerde hızla devreye giriyor ve uygulama hemen başlıyor.

2 BİN 250 LİRA YERİNE 650 LİRA VERİLECEK

İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor. Eskiden 1 ayda kurulan şirket şimdi 1 saate düştü. Daha da kısalabilir bu. Bu ciddi bir ilerlemedir. İş yapmak, şirket kurmak geleceğe yönelik bir fedakarlıktır. Şimdi şirket kurmak için iller ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine gideceğiz. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz şimdi 650 lira vereceksiniz.



"BU YIL SONUNDAN İTİBAREN..."

Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim! E-devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Bu yıl sonundan itibaren vatandaş devlet arası her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak. Gerekli dökümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz. (Bu yıl sonu itibarıyla)



18 İŞLEMDEN 6 İŞLEME DÜŞÜYOR

Geçtiğimiz yıl bir iflas erteleme hakkı getirdik. Gördük ki bunu bir düzen kuruldu, avukat/işveren hiç iflas erteleme durumu olmayanlar bunu kötüye kullanmaya başladı. Bunu kaldırdık bunun yerine şirketin kurtarılması ile ilgili bir mekanizma geliştirdik. Kötü niyetlerin de tedbirini alacak bir uygulamayı getirmek daha da önemlisi şirketin batık hale gelmeden, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan getiriyoruz. Şayet şirket kurtarılamamışsa mallarının bir bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasını hedefliyoruz.

İnşaat sektörü bu şekilde önemli ölçüde rahatlamış olacak. İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılıyor. Bu sayıyı 6'ya indiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp, işlemi tamamlamış olacak.

Benzer bir kolaylığı da iskan... Yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde de yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımız ile yürütülecek çalışma sonunda hazırlanılan bir ortak platform olacak. Böylece, artık bu her yerde iş yapma, koşuşturma dönemi son alacak. Birkaç ay içerisinde bu ortak platformu İçişleri Bakanlığımız hazırlamış olacak.