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Baba cinayeti

Baba cinayeti
Ordu'da yıllardır Ünyespor'un masörlüğünü yapan Şaban Akbaş (55), önceki gece psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Ronay Akbaş (25) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ronay Akbaş, babasını bıçakladı. olay yerinde can verirken, baba katili gözaltına alındı.

Hamza ALP
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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