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Amanoslar’da ’lar buldu SİHA’lar vurdu

Amanoslar’da İHA’lar buldu SİHA’lar vurdu

, yıllardır Türkiye'ye sızmak için kullandığı Afrin bölgesini kaybedince, Amanos dağlarında sıkışıp kalan 90 kadar örgüt mensubuna misilleme için ses getirici eylem talimatı verdi. Durumu öğrenen güvenlik güçleri, 11 teröristi S'larla etkisiz hale getirdi.

İHA'lar önceki akşam saat 19.00 sıralarında 'ın Arsuz ilçesine bağlı Meti sırtları bölgesinde 11 kişilik bir terörist grubu belirledi. İHA'ların aldığı görüntüler üzerine 2. OrduKomutanlığı'ndan kalkan 2 SİHA, teröristlere bomba yağdırdı. Ardından güvenlik güçleri de bölgeye operasyon düzenledi. 11 terörist etkisiz hale getirildi. Arama tarama çalışmaları sırasında, dün sabah yaralı bir teröristin açtığı ateşte, Uzman Çavuş Samet Tokur ağır yaralandı. Tokur tüm müdahalelere rağmen dün sabah şehit oldu. Şehit Tokur'un naaşı 'da düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi. Bugün Kalfalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KANDİL'DE 41 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan tarafından geçen perşembe günü, 'taki Kandil Dağı'nda bulunan terör kamplarına düzenlenen hava harekâtında 41 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 03:51
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