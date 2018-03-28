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Yol Durumu
  1. Ölüme bakış
  2. Özgü mezarda, sürücü dışarda

Ah Emir ah

Ah Emir ah
Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde yaşayan Emir Bedirhan Tapsız, (14), bisikletle yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Durmuş Ali A. yönetimindeki otomobil, Tapsız'ın kullandığı bisiklete çarptı. da ağır yaralanan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Durmuş Ali A. ise gözaltına alındı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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