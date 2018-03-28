;
Yol Durumu
  1. Hasret bitti
  2. Paraya dikkat

’de bir ilk

ABD’de bir ilk
ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikeri Tahera Rahman'a görev verdi. İki yılı aşkın süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan Rahman'ın annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu, Rahman'ın ise Chicago yakınlarında doğduğu belirtildi. Rahman'ın başarısı bölgede yaşayan Müslümanlar için "gurur kaynağı" oldu.
Etiketler:
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar