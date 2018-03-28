ABD’de bir ilk

ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikeri Tahera Rahman'a görev verdi. İki yılı aşkın süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan Rahman'ın annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu, Rahman'ın ise Chicago yakınlarında doğduğu belirtildi. Rahman'ın başarısı bölgede yaşayan Müslümanlar için "gurur kaynağı" oldu.