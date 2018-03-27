Vicdanlar çöpte

Gözlerini anne koynunda değil çöp konteynırında açtı. Adana Seyhan'da yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Sığır, önceki akşam futbol oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada atıl durumdaki evin yakınından bebek sesini geldiğini anlayınca hemen anneannesinin kapısını çaldı. Anneanne Şefika Tanırgan, kontrol amaçlı gittiği evin kapısının önünde beze sarılı yeni doğmuş erkek bebekle karşılaştı. Bebeği evine götüren Tanırgan, durumu polis ve sağlık ekiplerine anlattı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, "Umut" ismini verdikleri bebeği 112 Acil Servis ekibine teslim etti. Bu sırada, bazı mahalle sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı.
BU NASIL ANNELİK Bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, bebeğin ailesine ulaşmak için düğmeye bastı. "Hayvan bileyavrusunu bırakmıyor, bunasıl bir annelik. Bebeğingöbek bağı bile kesilmemişti" açıklamasını yaptı.
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