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Türkiye'den ABD'ye flaş S-400 cevabı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir" dedi.

Türkiyeden ABDye flaş S400 cevabı

ABD Kongresi'nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, verdiği röportajda Kongre'de 'Rusya'dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız' gibi bir havanın söz konusu olduğunu söylemişti.

CANİKLİ: ETKİLEMEZ
Bu ifadeler üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400'ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir"dedi

  • 27 Mart 2018, Salı 12:03
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