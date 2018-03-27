Sürpriz yumurta

Sakarya’nın Taraklı İlçesi’nde bulunan Çiftlik Bank üretim yeri için karar çıktı. Buna göre çiftlikte yer alan 21 bin 190 tavuk ve 20 binden fazla yumurta ihale ile satılacak. Elde edilen gelir mağdurlara ödenecek...
Çiftlik Bank soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son haber Sakarya'dan geldi. Çiftlik Bank olayına ilişkin ilk soruşturmayı başlatan ve Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın da dahil 9 kişinin tutuklandığı soruşturmayı yürüten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı; Taraklı İlçesi'nde bulunan tavuk çiftliğindeki tavuk ve yumurtaların satışı için karar aldı. Kararagöre çiftlikteki 21 bin 190 tavuk ve 20binden fazla yumurta ihale ile satılacak.İhaleyi Taraklı Mal Müdürlüğü yapacak.Satıştan elde edilen gelir ise soruşturmakapsamındaki mağdurların parasınınödenmesinde kullanılacak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün Çiftlik Bank organizasyonunda toplanan paranın bugüne kadar bilinen miktarıyla 511 milyon lira değil; 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira olduğunu belirtmişti ve eldeki veriler ışığında bu rakamın 2 milyar TL'denfazla olabileceği de iddia edildi. Daha önce avukat, hakim, savcı, asker gibi isimlerin de bulunduğu dolandırılanlar listesinde Türkiye'den 600 kadar futbolcu olduğu öğrenildi.
ARJANTİN'DEN TEHDİT ETTİ Bu arada Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Çiftlik Bank için televizyonda 'dolandırıcılar' dedikten sonra Mehmet Aydın'ın kendisini Arjantin'den arayarak tehdit ettiğini söyledi.
ÇİFTE SOYGUN Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Çiftlik Bank Şarküterileri için 'franchising' yöntemi ile Türkiye genelinde 150 bayilik verdi. Çiftlik Bank mağdurlarından M.S.G., 1 milyon 200 bin lira para yatırarak Çorlu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Şirinevler, Esenler ve Beşiktaş'ta şarküteriler açtı. Beylikdüzü'ndeki şube ise önceki gece soyuldu. Soyguncular, dolaplarda bulunan bal, yağ, peynir, kaşar gibi gıda malzemelerini alarak kaçarken kasaya dokunulmadı. Mekan sahibi M.S.G. "İki kere mağdur oldum" dedi.
6 KİŞİYE KIRMIZI BÜLTEN Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartmıştır" dedi.
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