;
Yol Durumu
  1. Sizi unutmadık!
  2. Acıların kızı

Sümela'nın şifresi

Önemli turistik mekan ’nda yapılan kazılarda, “Çile odaları” bulundu

Sümelanın şifresi
Türkiye'nin turistik mekanlarından olan 'nda, 2,5 yıldır süren restorasyon çalışmasında 'çile odaları' adı verilen yeni alanlar gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmalarda Hristiyanlar'ın tapınak veya kutsal alanı olarak kabul ettiği 'şapel' olduğu belirlenen alanda bugüne kadar tespit edilmemiş 'Cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı görüldü. Şapelin gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılması için başlatılan restorasyon çalışması sürerken, '' adı verilen yeni alanlara ulaşıldı.



30 metrelik yol yapılmasının planlandığı alan içindeki hasar gören fresk ve çatı kısımları yeniden onarılacak, restorasyonu tamamlandığında ise Sümela Manastırı yeni bir ziyaret alanlarına kavuşmuş olacak.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar