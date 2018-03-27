Sümela'nın şifresi

Türkiye'nin turistik mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, 2,5 yıldır süren restorasyon çalışmasında 'çile odaları' adı verilen yeni alanlar gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmalarda Hristiyanlar'ın tapınak veya kutsal alanı olarak kabul ettiği 'şapel' olduğu belirlenen alanda bugüne kadar tespit edilmemiş 'Cennet ve cehennem, ölümve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı görüldü. Şapelin gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılması için başlatılan restorasyon çalışması sürerken, 'Çile odası' adı verilen yeni alanlara ulaşıldı.
30 metrelik yol yapılmasınınplanlandığı alan içindeki hasargören fresk ve çatı kısımları yenidenonarılacak, restorasyonu tamamlandığında ise Sümela Manastırı yeni bir ziyaret alanlarına kavuşmuş olacak.
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