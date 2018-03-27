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Sıradaki gelsin

, ’i terörden temizledi. Teröristlerin zulmünden kurtulan bölge halkı huzura erdi. Çocuklar iki yıl sonra yeniden okula gidip derse girdi. Sıralarına dizilip Mehmetçik’e teşekkür etti...

Sıradaki gelsin
Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazdı. 57 günde sınır ötesini terörden arındırdı. halkı terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarıldı. Afrin'e bağlı El Caviz Köyü'nde terör örgütü YPG/PKK'nın baskısı nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılması sayesinde yaklaşık iki yıl sonra sınıflarına kavuştu.

YÜZLERİ GÜLÜYOR
tarafından baştan aşağı onarılan okuldaki sıralarda rengarenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Sıva ve boyaları yenilenen 160 öğrenci kapasiteli okula, masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi. Okulun öğretmenlerinden Uday İbrahim "Çocuklara burada Arapça değil, Kürtçe eğitim vermeye çalıştılar. Bu nedenle Arap olan köy halkı çocuklarını okula göndermek istemedi çünkü alfabeyi bile değiştirdiler ve anlattıkları şeyler doğru değildi. Türkiye burayı teröristlerden temizledi ve okulları onardı" ifadelerini kullandı. 11 yaşındaki El-Hasan ise "Okulumuzu onarıp yeniden açtıkları için ve bizi teröristlerden kurtardıkları için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İki yıl okula gidemedik, içimizde bir burukluk vardı ama bu inşallah bitti. Şu anda çok mutluyuz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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