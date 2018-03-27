Sıradaki gelsin

Türk Silahlı Kuvvetleri destan yazdı. 57 günde sınır ötesini terörden arındırdı. Afrin halkı terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarıldı. Afrin'e bağlı El Caviz Köyü'nde terör örgütü YPG/PKK'nın baskısı nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı ile bölgenin terörden arındırılması sayesinde yaklaşık iki yıl sonra sınıflarına kavuştu.
YÜZLERİ GÜLÜYOR Türkiye tarafından baştan aşağı onarılan okuldaki sıralarda rengarenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Sıva veboyaları yenilenen 160öğrenci kapasiteli okula,masa, sıra, tahta ve çocukoyun alanı gibi malzemelergetiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi. Okulun öğretmenlerinden Uday İbrahim "Çocuklara burada Arapça değil, Kürtçe eğitim vermeye çalıştılar. Bu nedenle Arap olan köy halkı çocuklarını okula göndermek istemedi çünkü alfabeyi bile değiştirdiler ve anlattıkları şeyler doğru değildi. Türkiye burayı teröristlerden temizledi ve okulları onardı" ifadelerini kullandı. 11 yaşındaki El-Hasan ise "Okulumuzu onarıpyeniden açtıkları için ve biziteröristlerden kurtardıklarıiçin Türkiye'ye teşekkürediyoruz. İki yıl okulagidemedik, içimizde birburukluk vardı ama buinşallah bitti. Şu anda çok mutluyuz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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