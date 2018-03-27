Sınırdan çıkamadı

; 24 / 12 23 / 10 20 / 6 16 / 2 24 / 11 23 / 10 19 / 7 21 / 13 13 / 0 22 / 11 21 / 12 18 / 7 18 / 8 25 / 3 16 / 5 19 / 8 20 / 6 15 / 1 17 / 4 20 / 5 20 / 10 15 / 10 19 / 4 20 / 6 22 / 11 24 / 6 20 / 8 15 / 6 22 / 8 20 / 9 14 / 3 20 / 7 23 / 9 25 / 12 19 / 8 18 / 6 26 / 11 23 / 10 18 / 3 16 / 9 21 / 14 25 / 11 20 / 6 23 / 6 14 / 3 18 / 5 23 / 8 20 / 8 13 / 6 21 / 7 26 / 13 19 / 9 23 / 10 18 / 6 23 / 8 21 / 11 21 / 12 23 / 16 17 / 7 19 / 5 22 / 7 23 / 7 22 / 12 27 / 10 25 / 11 20 / 9 20 / 12 23 / 10 15 / 9 20 / 8 27 / 13 20 / 9 14 / 8 22 / 10 24 / 11 22 / 8 17 / 5 16 / 2 18 / 10 18 / 8 15 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Kayseri'de FETÖ ile ilişkisi sonucu mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen fabrika sahibi İsmail Çelik, yakalanacağını anlayınca otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarpan ve aracının kaputunda bir süre sürükleyip yaralanmasına neden olan Çelik, Yunanistan'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Ali ALTUNDAŞ
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