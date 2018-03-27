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Sınırdan çıkamadı

Sınırdan çıkamadı
Kayseri'de ile ilişkisi sonucu mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen fabrika sahibi İsmail Çelik, yakalanacağını anlayınca otomobiline binerek kaçmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarpan ve aracının kaputunda bir süre sürükleyip yaralanmasına neden olan Çelik, 'a kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.


Ali ALTUNDAŞ
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