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Paul’ün arkadaşına suikast

Paul’ün arkadaşına suikast
PKK'nın sözde Münbiç yöneticisi keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor. Elebaşı Şervan Derviş, terör örgütü tarafından birçok kirli iş için görevlendirilmiş, Kandil'in talimatıyla bazen 'sözcü', bazen de 'komutan' kılığına girmişti. Son olarak /'nin Münbiç'te kurduğu sözde askeri meclisin sözcüsü olarak atanmıştı. Bu nedenle PKK içinde 'joker' olarak biliniyordu. İşgal altındaki Münbiç'i ziyaret eden ABD'li Korgeneral Paul E. Funk'la birlikte poz verip Türkiye'ye tehditler savurması ise büyük tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın bir başka yöneticisi Ömer Eluş da 'daki evinde öldürülmüştü. Suikastları 'Kıyam' isimli bir grubun yaptığı iddia edildi.
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