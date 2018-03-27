Kelle Avcısı teslim oldu

Tüyler ürperten olay önceki gün Belçika'da yaşandı. İddialara Beytullah A. sürekli tehditler yağdırdığı eski aşkı Emine Yağmur'dan (34) olan kızını kaçırmak için plan yaptı. Genç kadının annesi Fatma Yağmur (54) ile yaşadığı evi bastı. Burada boğazlarını kestiği iki kadını da hayattan kopardı. Sonra da evden ayrıldı. Kızını da eski karısının evine bıraktı. Eski eş ise durumdan kuşkulandı. Bunun üzerine Emine Yağmur'un eski kocası olan Ural Aydın'ı aradı. Polisle birlikte eve giden Ural ise dehşet verici manzarayla karşılaştı. Ülke çapında aranan katil zanlısının ise dün Ankara'da gözaltına alındığı açıklandı. Savcılık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kayıplara karışan Beytullah A.'nın Ankara'daki Belçika Büyükelçiliği'nin önüne gelerek kendini tanıttığı ve işlediği cinayetleri itiraf ettiği ve bunun ardından polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
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