‘İşte o iğrenç’

Reina saldırısı davasına dün devam edildi. Terörist Masharipov’un yüzü ekrana yaklaştırılarak müşteki Duygu Karabulut’a olay gecesi gördüğü kişinin ‘bu mu?’ olduğu soruldu. Müşteki, “Evet o. İğrenç... Allah belasını versin onun” dedi
Reina'dayılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesi başladı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen terörist Abdulkadir Masharipov'un müştekilerin "hakaret, taciz ve tehditlerinden çekindiği için" duruşmaya gelmek istemediği ancak mahkeme başkanının Masharipov'un bu talebini reddettiği açıklandı. Duruşmada Masharipov'un eşi Tene Traore ile eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 3 tutuklu kadın da Bakırköy Kadın Cezaevi'nde durumaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Traore, 6 aylık erkek çocuğunu ekrana yaklaştırarak Masharipov'a göstermeye çalıştı. Bu durumu gören, olayda hayatını kaybeden Yunus Görmek'in annesi Meral Görmek, "Çocuğunu gösteriyorsun. Peki benim çocuğum nerede? Onu kim gösterecek?" diye bağırdı. Daha sonra olay anında Reina'da bulunanlar o günü anlattı. Olay anında Reina'da olan Azerbeycanlı Günel Hüseynova, "arkadaşım masanın altına girmemi söyledi. Tam gelirken kolumdan vuruldum" dedi. Hakimin, "Saldırganı gördünüz mü" sorusu üzerine Müşteki Duygu Karabulut şöyle konuştu: Yanımdan geçerken karanlık bir siluet gördüm. Yuvarlak kafalı, elindeki silah ondan büyük duruyordu. Gördüğüm kişi kesinlikle oydu. Evet o. İğrenç adamdı... Allah belasını versin onun. Karartı şeklinde görsem de bu kişi o...
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