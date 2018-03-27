Hızır acil!

Duygu Engin, önündeki minibüsü sollamaya çalıştı. Gaza bastı. Vites artırdı. Ancak bu sırada Gülsevim Satır’a çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan ilk yardım öğretmeni Banu Turan yaptı...
Kazadün sabah saatlerinde İstanbulBeşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'ndayaşandı. İddiaya göre otomobiliyleZincirlikuyu'dan Beşiktaş istikametine gidenDuygu Engin önünde ilerleyen minibüsü sollamayaçalıştı. Ancak bu sırada yolun karşısınageçmeye çalışan Gülsevim Satır'a çarptı. Gençkadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yoldangeçen ilk yardım öğretmeni Banu Turan ise kazayıgörerek yerde yatan yaralının yardımına koştu.İlk olarak yaralı kadının bilincini kontrol edenTuran, daha sonra konuşarak ona moral verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri deGülsevim Satır'a kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Satır, daha sonra ambulansla Şişli HamidiyeEtfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nekaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan kadınınhayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Satır'a ilk müdahaleyi yapan Banu Turan, "Kazayıgörünce hemen arabamı sağa çekerek yaralıyayardımcı oldum. Yaralının bilincini kontrolettim. Bilinci açıktı. Sadece belinde ağrılarıvardı. Onun için oynatmadan sabit tutmayaçalıştık. İlk yardım eğitimcisiyim" diye konuştu.Kazaya karışan otomobil sürücüsü Duygu Engin ise"Orta şeritte ilerliyordum. Önümde minibüs vardı.Minibüs yavaş gidiyordu. Minibüsü sollamakiçin manevra yaptım. Birden önüme yaya çıktıbende duramadım ve çarptım" dedi.Kazayla ilgili soruşturma sürdüğü öğrenildi.
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