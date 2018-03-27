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Hızır acil!

, önündeki minibüsü sollamaya çalıştı. Gaza bastı. Vites artırdı. Ancak bu sırada ’a çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan öğretmeni Banu Turan yaptı...

Hızır acil!
Kaza dün sabah saatlerinde İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre otomobiliyle Zincirlikuyu'dan istikametine giden Duygu Engin önünde ilerleyen minibüsü sollamaya çalıştı. Ancak bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsevim Satır'a çarptı. Genç kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yoldan geçen öğretmeni Banu Turan ise görerek yerde yatan yaralının yardımına koştu. İlk olarak yaralı kadının bilincini kontrol eden Turan, daha sonra konuşarak ona moral verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri de 'a kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.



Satır, daha sonra ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Satır'a ilk müdahaleyi yapan Banu Turan, "Kazayı görünce hemen arabamı sağa çekerek yaralıya yardımcı oldum. Yaralının bilincini kontrol ettim. Bilinci açıktı. Sadece belinde ağrıları vardı. Onun için oynatmadan sabit tutmaya çalıştık. İlk yardım eğitimcisiyim" diye konuştu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise "Orta şeritte ilerliyordum. Önümde minibüs vardı. Minibüs yavaş gidiyordu. Minibüsü sollamak için manevra yaptım. Birden önüme yaya çıktı bende duramadım ve çarptım" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdüğü öğrenildi.



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