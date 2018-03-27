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Güven zirvesi

Varna’da ve arasında yapılan ‘güven tesisi’ zirvesinin ardından konuşan Erdoğan, ’ya çağrı yaptı: Gelin birlikte çalışalım. Gelin güçlü Avrupa’yı beraber inşa edelim.

Güven zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile Euxinograd Sarayı'ndaki - AB Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Teröre karşı operasyonlarımız, sadece kendimizin ve Suriyelilerin güvenliğine değil, 'nın da güvenliğine katkı sağlamaktır. Biz, artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: Türkiye'nin düzensiz göç başta olmak üzere sorumluluklarını yerine getirdiği malumdur. Zorlu dönemi geride bırakmayı umuyoruz. Vize serbestisi için bir an önce adım atılmalı. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB'ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır. Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım.

GARANTÖRÜYÜM...
Erdoğan, küresel bir güç olma iddiasındaki Avrupa'nın, Türkiye'yi genişleme politikalarının dışına itmesinin vahim bir hata olacağını söyledi. AB ile Türkiye arasındaki güvenin yeniden tesisi için atılan zirvenin önemine değinen Erdoğan, atılan bu adımın yeterli olmadığı, somut adımların atılmasının gerektiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm 15 temmuz darbe girişimi kabul edilmezdir. Cumhurbaşkanına suikast girişimi olduğunu bilmiyorduk" dedi.
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