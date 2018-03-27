Güven zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Borisov, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile Euxinograd Sarayı'ndaki Türkiye- AB Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Teröre karşı operasyonlarımız, sadece kendimizin ve Suriyelilerin güvenliğine değil, Avrupa'nın da güvenliğine katkı sağlamaktır. Biz, artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: Türkiye'nin düzensiz göç başta olmak üzere sorumluluklarını yerine getirdiği malumdur. Zorlu dönemi geridebırakmayı umuyoruz. Vize serbestisiiçin bir an önce adım atılmalı. Busiyasi bir mesele haline getirilmemeli,vatandaşlarımızın AB'ye olangüvenini sarsacak bir hal almamalıdır.Gelin, ortak coğrafyamız olanBalkanlar'da istikrar ve refahın sağlanmasıyönünde birlikte çalışalım.
GARANTÖRÜYÜM... Erdoğan, küresel bir güç olma iddiasındaki Avrupa'nın, Türkiye'yi genişleme politikalarının dışına itmesinin vahim bir hata olacağını söyledi. AB ile Türkiye arasındaki güvenin yeniden tesisi için atılan zirvenin önemine değinen Erdoğan, atılan bu adımınyeterli olmadığı, somut adımlarınatılmasının gerektiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı Juncker ise "Türkiyeile müzakerelerin devamınıngarantörüyüm 15 temmuz darbegirişimi kabul edilmezdir. Cumhurbaşkanınasuikast girişimi olduğunubilmiyorduk" dedi.
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