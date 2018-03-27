Buz gibi savaş

İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi topraklarında eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenme olayının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti, ortalık tam manasıyla karıştı. Başta İngiltere olmaz üzere bazı Avrupa ülkeleri de bu durum karşısında ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı ederken dün tam manasıyla Soğuk Savaş dönemlerindeki gibi gelişmeler yaşandı. ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini ve Seattle'daki Rus Konsolosoluğu'nu kapatacağını açıkladı. 60 diplomattan 12'sinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nde çalışma kisvesi altında casusluk yaptıkları öne sürüldü. Esas deprem ise ABD'den sonra geldi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB üye ülkesinin bugün Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Fransa, Almanya ve Polonya dörder Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Ukrayna 13, Litvanya ve Çekya üçer, Danimarka, Hollanda ve İtalya ikişer, Letonya ve Estonya da birer diplomatı sınır dışı edecek.
RUSYA'DANMİSİLLEME ABD ve Avrupa'nınonlarcaRus diplomatısınır dışı etmesinemisillemeolarak, Rusyada 60 Amerikanvatandaşınısınır dışı edeceğiniaçıkladı.
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