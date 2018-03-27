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Buz gibi savaş

ABD ve , ajan Skripal’ın zehirlenmesinde ’yı suçladı. Ardından Washington ve Londra, Rus diplomatları kovdu. Dün de Avrupa Birliği üyesi 14 ülke de aynı adımı atacağını açıkladı...

Buz gibi savaş
İngiltere Başbakanı Theresa May, kendi topraklarında eski Rus ajan Sergey Skripal'ın zehirlenme olayının tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti, ortalık tam manasıyla karıştı. Başta olmaz üzere bazı Avrupa ülkeleri de bu durum karşısında ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı ederken dün tam manasıyla dönemlerindeki gibi gelişmeler yaşandı. ABD, 60 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini ve Seattle'daki Rus Konsolosoluğu'nu kapatacağını açıkladı. 60 diplomattan 12'sinin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nde çalışma kisvesi altında casusluk yaptıkları öne sürüldü. Esas deprem ise ABD'den sonra geldi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB üye ülkesinin bugün Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Fransa, Almanya ve Polonya dörder Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Ukrayna 13, Litvanya ve Çekya üçer, Danimarka, Hollanda ve İtalya ikişer, Letonya ve Estonya da birer diplomatı sınır dışı edecek.



RUSYA'DAN MİSİLLEME
ABD ve Avrupa'nın onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak, Rusya da 60 Amerikan vatandaşını sınır dışı edeceğini açıkladı.
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