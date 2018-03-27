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Bir aile yok oldu

’de bir otomobil, ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç da aynı aileden, 3’ü çocuk 6 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Bir aile yok oldu
Katliam gibi önceki gün 'de meydana geldi. Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücüler sağlık ekiplerini aradı. Can pazarının yaşandığı korkunç kazada Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulans sürücüsü ile görevli yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, kazaya yol açtığı iddia edilen beyaz otomobilin peşine düştü.



8 yaşındaki Hamza, çok sevdiği kız kardeşi Safiye Nur ile trafik kazasında hayatını kaybetti.




Baba Mehmet anne Zehra ve çocukları Nur ile Hamza'dan geriye bu fotoğraf kaldı.
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