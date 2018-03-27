Bir aile yok oldu

Katliam gibi kaza önceki gün Kayseri'de meydana geldi. Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücüler sağlık ekiplerini aradı. Can pazarının yaşandığı korkunç kazada Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulans sürücüsü ile görevli yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışıyaklaşık 1 saat sonra kontrollü olaraksağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine göre,kazaya yol açtığı iddia edilen beyazotomobilin peşine düştü.
8 yaşındaki Hamza, çok sevdiği kız kardeşi Safiye Nur ile trafik kazasında hayatını kaybetti.
Baba Mehmet anne Zehra ve çocukları Nur ile Hamza'dan geriye bu fotoğraf kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.