AlkışlıyoRus

Rus gelin Olga Açanal(42), hayvan sevgisiyleherkesin kalbini kazandı.Eşi Celal Murat Açanal'ın(49) işi nedeniyle 2 yıl önceDiyarbakır'ın Bismil İlçesi'neyerleşen Olga Açanal, sokakhayvanlarına ilgisiz kalmadı.Sokak hayvanlarına yardımelini uzatan Rus gelin, dahasonra Şefkat Köpek ToplamaMerkezi'ndeki hayvanlarıngönüllü bakıcılığına başladı.Barınaktaki hayvanların, mama,aşı ve temizlik olmak üzeretüm ihtiyaçlarını karşılayanRus gelin, hayvanseverlerintakdirini topladı.
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