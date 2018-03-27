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AlkışlıyoRus

AlkışlıyoRus
Rus gelin Olga Açanal (42), hayvan sevgisiyle herkesin kalbini kazandı. Eşi Celal Murat Açanal'ın (49) işi nedeniyle 2 yıl önce Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne yerleşen Olga Açanal, sokak hayvanlarına ilgisiz kalmadı. Sokak hayvanlarına yardım elini uzatan , daha sonra Şefkat Köpek Toplama Merkezi'ndeki hayvanların gönüllü bakıcılığına başladı. Barınaktaki hayvanların, mama, aşı ve temizlik olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayan Rus gelin, hayvanseverlerin takdirini topladı.
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