Acıların kızı

Ankara'da bir otel odasında banyoda kendini asarak ölmek istediği bildirilen 23 yaşındaki B.A. K., yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. İstanbul Kültür Üniversitesi 3. Sınıf Öğrencisi genç kızın hayat hikayesi yürekleri burktu. K. 2006 yılında 11 yaşındayken, bir tartışma sonucu anneannesi H.G., annesi A. ve babası A. K'yi öldürdü. İfadesinde de, "Kızım bana 'anne çocuğuma iyibak' diyerek intihara teşebbüs etti.Ben de silahı elinden alırken tartışmaçıktı. Tabanca patladı, hem kızım hemdamadım öldü" dedi. Ancak Müebbet ve 25 yıl hapis yedi. Hem öksüz hem yetim kalan B., bir süre yakınlarının yanında kaldı. Daha sonra dayısı G. G.'ye sığındı. Üç yıl önce avukat olmak için hukuk fakültesine kaydını yaptırdı. Bu arada çeşitli dergilerde aile hayatı, anne- baba temalı yazılar yazdı. Büyük hayaller kuran B., okulun düzenlediği geziye katıldı. Gece ise iddiaya göre kendilerine refakat eden hocası Doç. Dr. H. A. G. ile tartıştı. Sabaha karşı canına kıymaya kalkıştı. Yoğun bakıma kaldırıldı. Ama ortaya çeşitli iddialar atıldı. G. hakkında "Cinsel saldırı" nedeniyle soruşturma başlatıldı. G., "B. ile 2 yıldır ilişkimvardı. 'Ayrılırsan intihar ederim' demişti" ifadesi üzerine serbest bırakıldı. Dayı G. G. hocayı suçladı: Olay aydınlatılsın...
Avukat adayı B. ölümü atlatabilirse gerçekler ortaya çıkacak.
Hocası (Doç. H.A.G.) Banyoda ölmek istediği iddia edilen öğrencisiyle ilişkisi olduğunu söyledi.
Anne - Baba (A.-A.) Başak'ın anne ve babası, 2006'da anneannesi tarafından öldürüldü.
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