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Gölette facia 5 ölü

'de kontrolden çıkan otomobil gölete uçtu. Suya gömülen araçta bir genç kendi imkanlarıyla kurtuldu. 5 arkadaşı ise boğuldu...

Gölette facia 5 ölü

Yol kenarındaki su birikintisi 5 gence mezar oldu. dün 'de meydana geldi. Mehmet Anıl Bayraktar'ın (18) kullandığı otomobil, yol kenarındaki gölete uçtu. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu araç ters dönüp suya gömüldü. Muharrem Çineli, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ardından yola çıktı, diğer sürücülerden yardım istedi. 5 arkadaşının daha otomobilin içinde olduğunu söyleyen genç, hastaneye kaldırıldı. Harekete geçen arama kurtarma ekipleri vinçle gölet içindeki otomobili çıkardı. Kazada sürücü Bayraktar ile Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalı (18) hayatını kaybetti. Boğularak öldükleri belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza yapan gençlerin bir restorandan çıktıkları belirtildi.




Sebahattin Alp

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