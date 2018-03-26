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Erdoğan ve liderleri ortak açıklama yapıyor

Türkiye- zirvesi, Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürüten 'ın Varna kentinde başladı. Ortak açıklama yapılıyor

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Avrupa Birliği'nin () dönem başkanlığını yürüten 'ın Varna kenti bugün Cumhurbaşkanı , AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleştirilecek zirveye ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 21:40
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