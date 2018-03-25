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En güzeli Jenela

’ın Sırp futbolcusu ’in eşi Sırbistan’da zirveye çıktı. Ülkenin en önemli gazetelerinden Telegraf’ın “milli futbolcuların içinde en güzel eş kim?” anketinde, Jelena herkese fark attı…

En güzeli Jenela

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Dusko Tosic'in eşi , yine magazin gündeminin ilk sırasına çıktı. Birbirinden güzel Sırp futbolcu eşlerinin ve sevgililerinin hangisinin güzel olduğu tartışılırken sansasyonel yenge Jelena Karleusa kendisine ilk sırada yer buldu. Sırp medyasının önemli gazetelerinden Telegraf, Sırbistan 'nın futbolcu eşleri arasında en güzelinin kim olduğuna yönelik bir anket başlattı.

MİRKA İKİNCİ OLDU
Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa en yüksek oyu alarak zirveye yerleşti. Jelena Karleusa, "Böyle bir ankette birinci olmak mutlu etti. Sadece ben değil milli takımın tüm oyuncularının eşleri güzel" dedi. Jelena'dan sonra ikinci sırayı Kızılyıldız'ın yıldızı Vujadin Savic'in eşi Mirka Vasiljevic oldu. PAOK'un golcüsü Aleksandar Prijovic'in eşi Marina Prijovic de üçüncü sırada yer aldı. İtalya Seria A'da Torino'da forma giyen Adem Ljajic'in eşi Sofija Milosevic ise listede 4 sırada yer buldu.

Mirka Vasiljevic ikinci sırada yer alırken, Alexander Prijovic'in eşi Marina listenin üçüncü sırasında yer buldu.



PROGRAM TEKLİFİ ALDI
Geçtiğimiz günlerde Jelena Karleusa'ya ülkemizdeki bir televizyon kanalından teklif geldi. Jelena, reality show tarzında kendisi ve aile hayatı konusunda bir program yapması karşılığında yapılan teklifi kabul etti. Programda müzik, annelik, evlilik v.s gibi konular olacaktı. Ancak lı futbolcu eşinin böyle bir program yapmasını istemedi. Türkiye'de sadece futboldaki başarısı ve Beşiktaş'taki performansıyla gündeme gelmeyi isteyen futbolcunun bu tavrının üzerine Jelena Karleusa, kabul ettiği teklife reddetmek zorunda kaldı.

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