Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

15 sene önce yola AK Parti olarak çıktığımızda Türkiye neydi ne oldu? Karadeniz sahil yolunu tamamladık. Dağları deldik Ferhat Şirin'e ulaştı. Çünkü biz milletimize sevdalıyız. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. İktidara geldiğimizde milli gelir 3400 dolardı şimdi 11 bin doların üstüne çıktık. İnşallah uçağımızı da yapacağız.

"AFRİN İLE YETİNMEYECEĞİZ DEDİK..."

Afrin ile yetinmeyeceğiz dedik. PKK'lılar Sincar'a kaçtı oraya da gideceğiz. Bizim derdimiz teröristler. Biz işgal devleti değiliz. Bizim geçmişimizde işgal yok, adalet var. Tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok, Afrin'de de bunu yapıyoruz.

Bu millet onurlu, gururlu bir millet. Mehmedimiz Afrin'de çocukları okşuyor. Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya biz ise yapmaya geldik.

Dilimize, dinimize el uzatanın elini kopartacağız.

"VARNA'DA KENDİLERİNE GÖSTERECEĞİM"

Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.