Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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ERDOĞAN'IN KONGRE SALONUNDAKİ AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Biz Trabzon'u sevdiğimizi, Karadeniz'i sevdiğimizi, Türkiye'yi sevdiğimizi gösterdiğimi zaman birilerinin zorunda gidiyor. Evet biz bu millete ve vatana sevdalıyız. Karadeniz ne kadar güzelse bizim de sevgimiz o kadar derin ve samimidir.

Önümüzde 2019 seçimleri var. Ama 2019'da 3 seçim yaşayacağız. Trabzon 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek sözümüz kalmaz. Bunun için hep birlikte çok çalışacağız. Bundan tam 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir acı yaşadı.

BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle anıyorum. Benim tanıdığım rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu milli ve yerliydi. Hayatta olsaydı 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nda bizimle aynı heyecanı duyardı. Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı son yıllarda attığımız tüm adımlarda yanımızda olurdu



Erdoğan'ın AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi konuşmasından satır başları ise şöyle:



15 sene önce yola AK Parti olarak çıktığımızda Türkiye neydi ne oldu? Karadeniz sahil yolunu tamamladık. Dağları deldik Ferhat Şirin'e ulaştı. Çünkü biz milletimize sevdalıyız. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. İktidara geldiğimizde milli gelir 3400 dolardı şimdi 11 bin doların üstüne çıktık. İnşallah uçağımızı da yapacağız.



"AFRİN İLE YETİNMEYECEĞİZ DEDİK..."

Afrin ile yetinmeyeceğiz dedik. PKK'lılar Sincar'a kaçtı oraya da gideceğiz. Bizim derdimiz teröristler. Biz işgal devleti değiliz. Bizim geçmişimizde işgal yok, adalet var. Tarihimizde zalimlerle beraber olmak yok, Afrin'de de bunu yapıyoruz.

Bu millet onurlu, gururlu bir millet. Mehmedimiz Afrin'de çocukları okşuyor. Onlar bombalarla her yeri yıktılar. Onlar yıkmaya biz ise yapmaya geldik.

Dilimize, dinimize el uzatanın elini kopartacağız.

"VARNA'DA KENDİLERİNE GÖSTERECEĞİM"

Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.