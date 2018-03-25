Bez artık!

Şule Ayşe Erhan, geçen ekim doğum yaptı. Birkaç gün önce de karnından rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, doğum sırasında kullanılan 2 gazlı bezin karnında unutulduğu ortaya çıktı!
Doğum sırasında unutulan gazlı bez, az kalsın genç bir annenin hayatına mal olacaktı. Skandal olay bu kez İzmir'de yaşandı. Urla'da oturan iki çocuk babası Cihan Erhan, eşi Şule Ayşe ile geçen 21 Mart'ta umreden dönen kayınpederi NuriKarakulak'ı (68) ziyaret etmek için Kiraz İlçesi'ne doğru yola çıktı. Ancak genç kadın, ertesi gün baba evinde aniden rahatsızlandı. Eşi ve sağlık memuru olan ağabeyi Halil Karakulak tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Radyoloji Polikliniği'nde görevli Uzman Doktor Ali Tosun tarafından muayenesi yapıldı.
TAM 10 SANTİMETRE Tahlillerin ve çekilen filmlerin ardından, geçen ekim ayında İzmir'deki bir başka hastanede doğum yapan Erhan'ın karnında rulo halinde, 10santimetre boyunda 2 gazlıbez unutulduğu ortaya çıktı. Bezlerin de iltihaba nedenolup, bağırsaklara zarar verdiğianlaşıldı. Bunun üzerine Erhan, hemen ameliyata alındı. Üç saat süren operasyonda karnında unutulan bezler alındı. Erhan'ın bir süre yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği açıklandı. Halil Karakulak ise kız kardeşinin tamamen sağlığına kavuşmasının ardından olayın sorumluları hakkında dava açacaklarını söyledi.
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