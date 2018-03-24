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Yaptırımlar arttırılmalı

Yaptırımlar arttırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi , çocuklara yönelik ihmal ve istismar sorununun eğitim, sağlık, hukuk gibi çok yönlü bir bakışla ve elbirliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Hukuki yaptırımlar arttırmalı, toplumu istismara teşvik eden yayınları denetim altına almalı, meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeliyiz. Çocukları güvende olmayan bir toplumun geleceği de yoktur" dedi.
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