Yaptırımlar arttırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuklara yönelik ihmal ve istismar sorununun eğitim, sağlık, hukuk gibi çok yönlü bir bakışla ve elbirliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Hukuki yaptırımlar arttırmalı, toplumu istismara teşvik eden yayınları denetim altına almalı, meseleyi tüm yönleriyle değerlendirmeliyiz. Çocuklarıgüvende olmayan birtoplumun geleceği deyoktur" dedi.
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