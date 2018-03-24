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'nın kalleşliği ve sınır tanımazlığı 17 yaşındaki in ifadelerinde yansıdı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'deki çatışmalarda yaralı olarak ele geçirilen 17 yaşındaki A.S.T, ifadesinde örgütün çocukları da kullanarak yürüttüğü hain planlar hakkında bilgiler verdi.



Cumhuriyet savcısı, 15 Şubat'ta Afrin kırsalında yakalanan uyruklu A.S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. hakkında "Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 16:03
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