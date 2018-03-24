Cumhuriyet savcısı, 15 Şubat'ta Afrin kırsalında yakalanan Suriye uyruklu A.S.T. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Terörist hakkında "Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
PKK'nın kalleşliği ve sınır tanımazlığı 17 yaşındaki teröristin ifadelerinde yansıdı
Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'deki çatışmalarda yaralı olarak ele geçirilen 17 yaşındaki terörist A.S.T, ifadesinde örgütün çocukları da kullanarak yürüttüğü hain planlar hakkında bilgiler verdi.
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